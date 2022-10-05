Встреча ОПЕК+ завершилась. Результаты отличные, ожидаемые

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Страны объединения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это беспрецедентное решение, поддержанное Саудовской Аравией вопреки призывам США наращивать добычу нефти на фоне подготовки странами G7 «потолка» цен для российского «черного золота». «После сегодняшнего жеста монархий Залива хотя бы понятно на что обменяли «азовцев», – комментирует обозреватель Егор Холмогоров.

О подробностях нефтяной сделки – в колонке экономиста Александра Дудчака для «ПолитНавигатора».

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…Будем считать, что просто так совпало – и решение ОПЕК+, и объявление содержания восьмого тома антироссийских санкций состоялись в один день.

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вице-премьер Александр Новак назвал беспрецедентным, а соглашение будет действовать до конца 2023 года.

Реакция рынка на новость о соглашении по сокращению добычи не такая уж резкая. Стоимость нефти Brent в ходе торгов в среду поднималась до 93,2 долл. (+1,5%). Но в течение дня котировки почти весь рост потеряли – к концу дня декабрьские контракты на поставки Brent составили 91,94 долл., т.е. прибавляли всего 0,15%. Скорее всего на этом уровне, или чуть выше, и закрепятся. Александр Новак назвал цену комфортной, ведь бюджет формируется, исходя из расчетной цены в 70 долл. за баррель.

А, вот реакция Вашингтона… приятная для антизападников.

Президент США Байден заявил, что он «не согласен, разочарован». Он считает, что не было необходимости в снижении добычи. Его огорчение можно понять – так долго пытаться убедить арабских шейхов увеличить добычу и снизить цены, а в ответ получить совершенно противоположный результат. Вашингтон обвинил ОПЕК+ в «солидарности с РФ» и назвал решение о сокращении добычи «ошибочным».

Проблемы с увеличением добычи нефти и газа – не только политические, но уже и технические, как последствия политических решений. Пропаганда «зеленой энергетики», псевдоэкологического будущего – довела до серьезного недофинансирования отрасли. Были сокращены инвестиции в геологоразведку и добычу, все собирались переходить на возобновляемые источники энергии (к какому-то… 2050 году, но в походе никто обогревать не обещал), заметать «углеводородные следы».

И пропагандисты были соответствующие – школьная прогульщица Грета Тумберг, соросовский «Гринпис», безграмотная глава германского МИД Анналена Бербок.

Соединенные Штаты уже пытались сбить цены на нефть, выпустив на рынок часть стратегических запасов – 180 млн баррелей, распродажа которых была санкционирована в марте.

«По распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 миллионов баррелей из стратегического резерва нефти», – заявили в Белом доме.

Этот объем вряд ли произведет впечатление на рынок – он равен 5-дневному объему нового сокращения от ОПЕК+.

Кстати, министр Новак был включен в санкционные списки США 30 сентября.

5 декабря, в соответствии с новым пакетом антироссийских санкций, ЕС введет «потолок цен на российскую нефть». Да и то, только на ту, что поставляется танкерами, и то, если не будет «чрезвычайных ситуаций». Будут, обязательно будут.

На что Александр Новак заявил:

«Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, таким как введение потолка цен».

Можем считать, что это Россия откажется им продавать по нерыночным ценам «под потолком». Хочется быть в этом уверенным. Если бы они сократили потребление, то цена бы упала. Но нет возможности сокращать потребление нефти и газа без нанесения удара по уровню жизни населения и промышленности.

Не сокращая – нужно искать новые источники получения этих ресурсов. Значит, будут толкаться на рынках, где есть свои поставщики и потребители. Появление такого дополнительного покупателя не может не заставить расти цены.

Значит, дураков свой опыт ничему не учит. Им истории с газом было мало.

Штаты плюют Евросоюзу в глаза, а те, – «Божья роса!». Но, после подрыва «Северных потоков», жалкого блеяния опушенных, но всё понимающих европейцев – «это всё Россия», заявления США об итогах встречи ОПЕК+ и навязанные антироссийские санкции, убивающие Европу – всё это уже обычные события.

Итого. Отношения России и Саудовской Аравии продолжают укрепляться (пусть этот факт немного снизит разочарование от передачи «азовцев» саудитам, будем считать его частью стратегии).

Экономика Евросоюза по итогу встречи ОПЕК+ не получает шансов сойти с пути деградации и снижения уровня жизни своих граждан. Закрытие производств и рост безработицы продолжится. Под угрозой поддержка Украины в Германии, Чехии, Словакии и других странах.

И это для Европы еще не финал: Белый дом обратился к Минэнерго – проанализировать возможные последствия запрета на экспорт из США бензина, дизеля и других нефтепродуктов.