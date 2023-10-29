Встреча по Зе-формуле на Мальте: новый год все ближе, а результат не очевиден

Вы, наверное, уже успели подзабыть о «формуле мира» Зеленского, а между тем промоутеры этого документа не списали его со счетов, а с упорством, достойным то ли восхищения, то ли лучшего применения, продолжают пропихивать заложенные в нем 10 пунктов финализации военного конфликта на Украине в центр мировой политической повестки.

Для этого «формулу» отправили в целое кругосветное путешествие – из Нью-Йорка, где ее озвучил сам Зе, в Копенгаген, где в конце июня прошла первая неформальная встреча в формате «Коллективный Запад+Глобальный Юг», затем в аравийскую Джидду, оттуда на самый дальний восток земного шара – в японскую Хиросиму, а теперь вот в самый центр Средиземноморья – на Мальту. Где, судя по довольно скупым сообщениям информагентств, вчера завершилась первая сессия по подготовке общемирового саммита по Зе-формуле.

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Сверхзадача везде одна и та же – подписать под тезисами авторства Зе, если не весь мировой Юг, то хотя бы его значимую часть, чтобы затем, на этом основании выдать итоговый документ за консенсусное видение «всем мировым сообществом» основ и принципов украинского урегулирования.

Строго говоря, ради этого вся эта дорогостоящая возня с саммитами в самых экзотических точках мира и затевалась – продемонстрировать, что заложенный в «формуле Зеленского» сценарий односторонней капитуляции РФ – это не чисто западная хотелка, какой она без вариантов выглядит в данный момент.

Сейчас это слабое место западного плана довольно удачно пропагандистски парирует российская сторона, отбивая такие поползновения указанием на то, что мнение Запада не равно мнению мирового сообщества в целом. Но если вдруг Западу все же удастся перетянуть на свою сторону ключевые страны вроде Мексики, Бразилии, Аргентины, Индонезии, африканцев, арабов или (как вершина успеха) Индии, тогда диспозиция изменится, и уже как в известном лубке про Федота-стрельца: «Вся общественность согласна, только ты идешь вразрез».

Правда, актуальный контекст несколько смазал усилия организаторов мальтийской встречи. Сейчас, когда передовицы всех мировых СМИ заняли события в Газе, об Украине уже почти не вспоминают, а в наш век коротко живущей информации такое выпадение из фокуса внимания медиа дорогого стоит. Один лишь Зе-администратор Ермак выдает на-гора положенный ему по должности казенный оптимизм:

«Мы нацелены на вполне конкретные результаты – глобальный саммит мира лидеров государств», – написал он по итогам мероприятия в соцсети.

О содержании последней встречи подробностей крайне мало – как пишет Рейтерс, она прошла за закрытыми дверями и без итогового публичного коммюнике. Не был опубличен и список официальных делегатов. Возможно, причиной стал отказ от участия в мероприятии представителей Китая, о чем сообщил уже Блумберг.

И если это действительно так, то понять причины секретности можно – ведь получается, что за прошедшие несколько месяцев этот воз «и ныне там», то есть, в исходной точке. А чаемое интересантами Зе-формулы принципиальное единство Запада и Юга по Украине – не более чем фикция, живущая лишь в воображении киевских политиков и их американских покровителей.

«Переговоры помогут оценить способность Украины и Запада заручиться постоянной и более широкой поддержкой на Глобальном Юге, поскольку конфликт в Израиле доминирует в заголовках, перемещая фокус с Киева», – осторожно предполагал Рейтерс за день до начала встречи.

После завершения встречи так и осталось неясным, насколько ее участники продвинулись в достижении этой цели.

Даже Зеленский в своем обращении отделался лишь общими фразами, упомянув о том, что саммит на Мальте собрал 66 стран, не уточняя, сколько из них согласны подписаться под его планом без оговорок, сколько – с оговорками, а кого уломать так и не удалось. Вообще же громкий и пустой пафос вместо сухой конкретики – лучший, хотя и косвенный, конечно, признак того, что в реале никаких особых подвижек у организаторов действа нет.

Да и часики неумолимо тикают в режиме «до нового года осталось (…) дней». А ведь этот тайминг – глобальный саммит непременно до конца этого года установили сами киевские. Никто, как говорится, за язык не тянул. Но, похоже, или придется отодвигать сроки, или проводить еще одну пафосную встречу-имитацию, для галочки.

Правда в том, что в сегодняшней международной обстановке никто вам не скажет, когда, чем, как и на каких условиях завершится украинский конфликт. Сегодня это уравнение с таким количеством неизвестных, что любая попытка выдать наперед вариант его решения «из самых достоверных источников» будет или безответственным вангованием по принципу «пальцем в небо», или бессовестным пропагандистским враньем.

Чем дольше длится этот конфликт, тем большим количеством разнообразных интересантов он обрастает и от большего количества внутренних и внешних факторов зависит. Начиная от способности трампистов после удачного захвата должности спикера перетянуть на свою сторону большинство в Конгрессе по украинскому вопросу, заканчивая итогами выборов в США.

Начиная от степени вовлеченности Запада в израильско-палестинский конфликт и заканчивая тем, разрастется ли он в региональную войну с участием таких игроков как Иран, Сирия и Турция. Про массу экономических факторов я вообще молчу, как и об обстоятельствах внутри украинского периметра, где тоже неспокойно, хотя внешне может показаться иначе.

Исходя из вышесказанного, я бы не стал слишком уж преувеличивать всемирно-историческое значение очередного этапа «кругосветки» Зе-формулы.