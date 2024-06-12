Встреча ради памятного селфи: десятки стран отзывают согласие ехать к Зеленскому в Швейцарию

Сергей Рыжов.  
12.06.2024 09:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Политика, Украина, Швейцария


Продолжает осыпаться пиар-позолота с еще не начавшейся «мирной конференции» Зеленского в Швейцарии. Как пишет американский иновещательный официоз «Радио Свобода» со ссылкой сразу на нескольких дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мирного саммита, но пожелавших анонимности, количество стран подтвердивших свое участие в мирном саммите в Швейцарии  снизилось с первоначальных 93 до 78.

Конфиденты «Радио Свобода» не называли страны, которые передумали участвовать в мероприятии Зеленского, однако один из дипломатов не исключил, что их список может за эти дни пополниться.

Продолжает осыпаться пиар-позолота с еще не начавшейся «мирной конференции» Зеленского в Швейцарии. Как пишет...

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«Моя цель – иметь семейное фото почти на 80 человек», — сказал журналистам один из европейских чиновников. Другой же дипломат, напротив, выразил оптимизм, отмечая, что «еще есть немного времени».

10 июня президент Швейцарии Виола Амгерд сообщила о регистрации 90 стран и организаций для участия в «саммите мира», который состоится в Швейцарии 15-16 июня. В общей сложности было разослано около 160 приглашений.

Буквально вчера поздно вечером из Буэнос-Айреса пришло сообщение, что аргентинский президент Милей в очередной раз передумал и все-таки поедет в Швейцарию к Зеленскому. Как сообщила газета Clarín, с ним на мероприятие отправится министр обороны Аргентины.

Впрочем, судя по динамике происходящего, даже присутствие Милея не сделает саммит Зеенского ни более представительным, ни более содержательным.  Создается ощущение, что переговорный поезд тронулся совсем в ином направлении, оставив Зеленского сотоварищи на стремительно пустеющем перроне. А вот куда все же примчит этот “поезд в огне” – пока неясно.

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