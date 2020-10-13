Встреча с Лукашенко в СИЗО: Кто из заключенных майданщиков занял самую радикальную позицию

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозиционерами, заключенными в СИЗО КГБ была позитивно воспринята в Белорусском обществе.

Об этом в эфире либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил адвокат оппозиционеров Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встреча вызвала в обществе положительную реакцию. Наш народ достаточно мирный. Он придерживается теории о том, что мирные протесты приведут к большему результату», – сказал Пыльченко.

Он отказался разглашать детали беседы, которая длилась более 4 часов, но призвал не строить конспирологических теорий. Он сомневается в том, что после этого разговора протесты, которые сейчас координируются только из Польши, в Белоруссии прекратятся.

«Протесты уже идут сами по себе. Бабарико был изолирован от общества задолго до выборов», – сказал Пыльченко.

Он также сомневается в том, его подзащитные вскоре окажутся на свободе.

«Надежда умирает последней, но что они окажутся на свободе первыми или в ближайшее время – нет, я в это не верю», – сказал Пыльченко.

Известно, что из всех политзаключенных наиболее радикальную позицию заняла Мария Колесникова: она отказалась ехать на встречу с Лукашенко.

«Когда двое мужчин, которые к ней приходили, спросили, как вы видите свое будущее, она ответила: вижу по-разному – или 5 лет лишения свободы до новых выборов, или полтора года (обычный срок для политзаключенных). Или все может измениться в одну секунду – «черный лебедь». Поэтому Тихановского привезли (на видеозаписи оппозиционный блогер прячет лицо под кепкой – ред.), а ее решили не трогать», – сказал Пыльченко.

Напомним, 8 сентября Колесникова порвала свой паспорт, когда власти пытались выдворить ее на Украину и после этого оказалась в СИЗО.