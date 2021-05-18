Встреча с Путиным крайне опасна для Зеленского – дипломат

18.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Встреча президентов Украины и России в обозримом будущем не состоится, и она ни в коем случае не нужна Украине.

Об этом в эфире 24 канала заявил Роман Бессмертный, вице-премьер Украины (2005), посол Украины в республике Беларусь (2010-2011), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом в продолжающемся конфликте в Донбассе он традиционно обвинил Москву.

«Вероятность встречи на протяжении ближайшего квартала равна нулю. Если проанализировать ситуацию, то становится понятным, что даже объект для разговора отсутствует, исходя из позиции обоих сторон. Если проанализировать то, что говорит президент Украины и что говорит президент России и его окружение, то их позиции просто несовместимы.

Начиная с августа прошлого года Россия фактически заблокировала работу трёхсторонней контактной группы, был остановлен процесс обмена военнопленными, фактически не реализуются гуманитарные проекты. Более того, крайне необходимые экономические шаги, которые необходимы были для того, чтобы решить социальные проблемы граждан на оккупированной территории, в силу позиции российской стороны заблокированы инициативой российской стороны по выдаче российских паспортов и раскручиванием этой темы. Это всё свидетельствует, что российская сторона не просто не планирует подобную встречу, она всё делает для того, чтобы она не состоялась.

А если проанализировать всё сказанное Кремлём, то можно понять, что такая встреча для Киева и опасна. Силы США и Европы сейчас будут сосредоточены на Ближнем Востоке. Ближний Восток – это воронка, в которую ближайшее время будет втянуто всё мировое сообщество. Поэтому для Кремля очень важно выдержать эту паузу и оставить Украину один на один. Кремлю сейчас важно сосредоточиться на восстановление контакта с Вашингтоном, Парижем, Берлином и Лондоном для того, чтобы температура не упала. Поэтому Кремль не то что не ослабит давление в приграничной зоне – он будет вообще готов к широкомасштабной агрессии против Украины. А когда киевские лидеры заявляют о встрече, они выступают как те, кто провоцирует противника против себя», – рассуждает русофоб.