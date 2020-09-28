28.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Встреча в Брюсселе отменена – переговоры Белграда и Приштины зашли в тупик


Сегодняшняя встреча делегаций Сербии и Косово в Брюсселе отложена на неопределенный срок, по официальной версии из-за пандемии COVID-19.

Однако настоящей причиной остановки переговоров стало нежелание Приштины обсуждать вопрос создания Содружества сербских муниципалитетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальный представитель ЕС на переговорах между Белградом и Приштиной, словацкий дипломат Мирослав Лайчак заявил, что встреча делегаций Косово и Сербии, которая должна была состояться сегодня в Брюсселе, была отложена на неопределенный срок из-за ситуации, созданной пандемией коронавируса.

При этом европейский куратор процесса поспешил сказать о том, что вопрос Содружества сербских муниципалитетов, о создании которого стороны договорились еще в 2013 году, не стоит на повестке дня, поскольку «ни одна из сторон не готова обсуждать этот вопрос».

«Что касается этого соглашения, оно закрыто и как таковое не обсуждается, – прокомментировал проблему косовским журналистам «премьер-министр» края Авдулла Хоти. – Я буду следить за тем, чтобы процесс диалога продолжался, и если он не начнется, то это не наша вина».

Слова главы правительства сепаратистов спровоцировали резкий ответ главы сербской делегации в Брюсселе, руководителя Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича.


«Хоти, вместо того, чтобы защищать нежелание Приштины выполнять свои обязательства перед СМИ аргументами дошкольников должен оперативно предпринять шаги по созданию Содружества сербских муниципалитетов после семилетней задержки – сказал сербский переговорщик. – Вопрос о Содружестве сербских муниципалитетов будет закрыт тогда, когда оно будет сформировано в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Брюсселе».

Марко Джурич

По словам Джурича «сербы не могут доверять албанским политическим структурам, если им систематически отказывают в их правах и создают атмосферу антисербской истерии».

«Это не имеет ничего общего с мечтами Хоти о «взаимном признании», но имеет определенное отношение к тому, как Приштина уважает заключенные ей соглашения и обращается с сербами и другими неалбанцами в Косово и Метохии», – заключил руководитель сербской делегации в Брюсселе.

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