Встреча Вучича и Эрдогана. Турция хочет взять на себя урегулирование боснийского кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре президента Сербии Александра Вучича.

В ходе встречи стороны обсуждали экономические вопросы, а также урегулирование кризиса в Боснии и Герцеговине.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в столице Турции президенту Сербии был оказан пышный прием со всеми надлежащими почестями.

«2021 год был исключительным годом для отношений Анкары и Белграда, которые находятся на отличном уровне, торговый обмен между нашими странами побил рекорд, перевалив за отметку в два миллиарда долларов в прошлом году, и теперь наша цель достичь отметки в пять миллиардов долларов, – отметил в разговоре с гостем Эрдоган. – Турция открыла Генеральное консульство в [столице исторического региона Сербии Санджака, населенного преимущественно бошняками, где сильны сепаратистские тенденции] Нови-Пазаре 1 сентября минувшего года, став первой страной, имеющей собственное консульство в этом городе. Мы надеемся также открыть консульство в Нише в этом году. В свою очередь Сербия вместе с почетными консульствами в Алании и Бурси увеличила количество своих консульств до пяти».

Также Эрдоган отметил рост инвестиций турецких компаний в развитие Сербии.

«На сегодняшний день в Сербии работают более 1тысячи 300 компаний из Турции, в которых заняты 8 тысяч человек. Общий объем турецких инвестиций увеличился за последние десять лет с одного миллиона долларов до 250 миллионов долларов, турецкие бизнесмены реализовали в Сербии многочисленные проекты на сумму около 823 миллионов долларов. Турция продолжит оказывать поддержку сербским инвесторам, которые хотят инвестировать в эту страну. В свою очередь в Сербии продолжат работу турецкие организации, такие как «Тика», реализовавшая 323 проекта и мероприятия, Институт изучения турецкого языка, курсы которого прошли 1500 человек», – добавил турецкий лидер.

Эрдоган обсудил с Вучичем и нынешний затянувшийся политический кризис в Боснии и Герцеговине.

«Мы обменялись мнениями по БиГ и обсудили поддержку, которую Сербия оказывает территориальной целостности БиГ, что очень важно для стабильности этой страны. Очевидно, что необходимо работать вместе с международным сообществом для преодоления кризиса, воздерживаться от шагов, наносящих ущерб территориальной целостности БиГ. Турция продолжит прилагать усилия и способствовать снижению напряженности на Балканах. Трехсторонняя система, существующая в Боснии и Герцеговине, и территориальная целостность БиГ имеют большое значение. Я также представляю, какова точка зрения на вопрос у моего дорогого друга (президента Сербии – ред.), независимо от некоторых деталей Дейтонского соглашения, которые могут быть приняты или не приняты…. Мы хотим помочь достичь этого компромисса и соглашения, а также встретиться с лидерами всех трех сторон, провести совместную встречу после выборов, в Белграде или Стамбуле. Мы хотим предпринять все возможные шаги, и договорились об этом», – сказал президент Турции.

В свою очередь Александр Вучич сказал журналистам в Анкаре, что Сербия находит общий язык с Турцией и будет стараться всегда его находить.

«Я указал на то, что соблюдение Дейтонского соглашения имеет важное значение. И мне кажется, что мы оба хорошо понимаем этот вопрос. Я сказал ему, что Сербия уважает целостность БиГ, так как я всегда подчеркиваю, что важно уважать целостность Республики Сербской внутри БиГ. Наша политика, от которой мы не отступим, соответствует Дейтонскому соглашению, и это единственная политика, которая может гарантировать нам сохранение мира. Мы будем работать вместе, хотя это очень сложно, поскольку что бы ни сказал Эрдоган, у части сербских СМИ это вызовет подозрения, а реакция бошнякских СМИ на слова Вучича будет еще хуже. Создана атмосфера недоверия и нам предстоит еще много работы по восстановлению доверия, но мы можем сделать это вместе», – заявил Вучич.