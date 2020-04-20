Встречай, родимый: Зеленский полностью выполнил одно предвыборное обещание

20.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Мировая пандемия коронавируса помогла президенту Украины Владимиру Зеленскому неожиданно для себя самого выполнить одно из своих предвыборных обещаний – в страну действительно вернулись гастарбайтеры, работавшие вдали от родины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Правда, по его словам, опасность для власти в данном случае в том, что для заробитчан не созданы рабочие места.

«У Зеленского была мечта-идея. Он говорил о том, что мы хотим, чтобы они вернулись, но не предполагал же, что они реально вернутся. Теперь они реально вернулись.

Ни одного нового рабочего места для них наша власть не создала и, поверьте мне, и не создаст в ближайшие месяцы, а, может быть, и годы. Потому что денег нет, потому что мы все в долгах, потому что мы не только не создаем рабочие места – мы теряем рабочие места.

Вот, те миллионы людей, которые стали безработными после прекращения работы сферы услуг, многих предприятий, транспортных предприятий и так далее – это же все потеря рабочих мест вследствие карантинных мероприятий.

Поэтому сегодня главное будет – восстановить эти рабочие места. В полном объеме это не получится, потому что у многих видов бизнеса и предприятий уже такие потери, что они просто не смогут возобновить свою работу.

Поэтому заробитчанам лучше всего было бы дать возможность вернуться в свои прежние страны, где они работали, на прежние места работы. По крайне мере, на какой-то период времени», – резюмировал Суслов.