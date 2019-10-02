02.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Скандал, Сюжет дня, Украина
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Встречайте! Впервые на Майдане: «Зе – х…ло!»

В Киеве несколько тысяч националистов собрались на Майдане независимости, протестуя против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», которая, по их мнению, приведет к автономии Донбасса и капитуляции ВСУ.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», выкупающие грозили власти третьим Майданом и массовыми протестами в стране.

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«В тот момент, когда они доведут до завершения, если мы им позволим, и подпишут или новый закон про ОРДЛО, который будет капитулянтским законом, или он пойдет на встречу с Путиным и договорится о капитуляции, то тут будет – сколько нас сейчас, тысячи три, – то тут будет 300 тысяч. То, что было в 2013-м на Майдане», – заявил один из выступающих.

После непродолжительного митинга националисты выдвинулись с Майдана на улицу Банковую, где расположен офис президента Украины, охраняемый несколькими десятками нацгвардейцев.

Помимо лозунгов «Нет капитуляции!», «Слава нации – смерть врагам!», националисты запустили новые речевки, оскорбляющие президента: «Зелю геть!», «Квартал геть!» и «Зе – х…ло!».

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