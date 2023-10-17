«Встречаются с Путиным» – Муждабаев набросился на Муратова и Венедиктова

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Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов якобы тайно встречались с президентом РФ Владимиром Путиным весной этого года.

Об этом в своем видеоблоге заявил бывший заместитель главного редактора «Московского комсомольца», бежавший в Киев и ставший пропагандистом экстремистского Меджлиса Айдер Муджабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он утверждает, что президент попросил двух бывших главредов решить вопрос с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом в Гааге в связи с якобы имевшим место «похищением украинских детей».

«Такая встреча является обыденностью. Может быть, они и после этого встречались. Просто мне сейчас стало известно то, что произошло весной. Эти два чувака челночат постоянно между Москвой и Вашингтоном, Парижем, Петербургом, Берлином – даже Ригой и Вильнюсом. Это более чем странно выглядит при том, что эти два человека считаются оппозиционерами», – сказал Муджабаев.

Он обозвал своих коллег сотрудниками администрации президента и «либеральной прачечной» и призвал Запад разобраться с Муратовым и Венедиктовым.

«Господа Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов, расскажите, пожалуйста публично на Западе всем, зачем вы встречались с Путиным весной этого года. Что вы там обсуждали? Какие обещания вы ему дали, и какие он вам дал задания? Ну а если про другие встречи вы захотите рассказать, рассказывайте сразу, потому что я узнаю и про другие встречи и покажу людям на Западе, что вы не те, за кого вы себя выдаете. Вы адвокаты зла, прокладки, которые Путин использует, чтобы негатив в свой адрес как-то нивелировать», – сказал Муджабаев.