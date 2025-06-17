Встречи с Зеленским не будет – Трамп без объяснений досрочно покинул саммит G7 в Канаде

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Запланированной на сегодня встречи Зеленского с Дональдлм Трампом на полях саммита G7 в Канаде не будет – американский президент досрочно покинул мероприятие, отменив все свои дела в его рамках, пишет Politico.

При этом, с подачи французского президента Макрона западные медиа сочли, что Трамп разменял «Семерку» с Зеленским в довесок – на Иран с Израилем.

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Сам же Трамп в публикации на Truth Social еше больше запутал публику с версиями причин своего своего кунштюка. При этом он жестко «наехал» и на Макрона:

«Жаждущий публичности президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не связано с прекращением огня. Это гораздо более серьёзно. Преднамеренно или нет — Эммануэль всегда всё путает. Следите за новостями!» – написал Трамп в соцсети.

Интересно, что по данным украинских СМИ, Зеленский уже летит в Канаду. Правда, разворота над Атлантикой ждать не стоит – киевский гость ограничится переговорами с лидерами оставшихся шести членов G7.

Как отмечает Politico, улетая из Канады, Трамп добавил, что пока не будет вводить дополнительные санкции против России, к чему его подталкивают сенатор-республиканец Грэм и еше около ста примкнувших к нему законодателей. Вместо этого Трамп хочет еще немного чтобы подождать, будет ли подписано мирное соглашение по Украине, и что сделает Европа.

«Европа об этом говорит, но пока не сделала. Давайте сначала посмотрим, как они это сделают… Не забывайте, санкции нам дорого обходятся. Это не просто подписать бумагу. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции — дело непростое», — заявил Трамп.

Макрон же уверяет, что обсуждал новые санкции с Трампом, и тот, по якобы «ответил вполне позитивно». По его словам, Трамп заверил, что не будет препятствовать введению новых американских санкций, которые предлагают республиканцы.

На этом фоне лидеры G7 обсуждают снижение ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель. США отказались поддерживать это решение, но, по мнению Макрона, его могут ввести европейцы без США.

Вдогонку ко всем этим обсуждениям Кильский институт мировой экономики обнародовал свой отчет, из которого следует, что для адекватной замены Европой поддержки США для Украины, необходимо, чтобы Италия и Испания увеличили финансирование Киева в шесть раз, Франция — в четыре, а Германия — на 50%.

И это, – добавляют немецкие эксперты – только для частичной компенсации потери помощи от Штатов.

В отчете говорится, что европейским правительствам в целом нужно почти удвоить поток финансирования с нынешних €44 млрд. в год до €82 млрд. в год, что соответствует увеличению примерно с 0,1% их совокупного ВВП до 0,21% ВВП.