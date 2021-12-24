Встретившемуся с Лукашенко украинскому депутату СБУ шьет государственную измену

СБУ возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Евгения Шевченко, исключенного из президентской фракции «Слуга народа» Евгения Шевченко. Ему инкриминируют статью 111 Уголовного кодекса и подозревают в государственной измене.

Об этом сам Шевченко сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, не правда ли? Шьют мне создание «русского мира» в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью», – заявил Шевченко.

В комментариях украинским журналистам политик пояснил, что в СБУ якобы есть запись его разговора, где Шевченко говорит о необходимости распространения «русского мира» на Украине.

«Я и само словосочетание «русский мир»-то не употребляю! Разговора такого не было. У меня в Беларуси, разумеется, были разговоры. И, в том числе, по электроэнергии. Но о «русском мире», естественно, там не было сказано ни слова. Я возмущался, что они «кинули» «Энергоатом», работают с частными лицами, через компании-«прокладки», офшоры. В этом смысле я ругался – так, мол, нельзя. Это был разговор на повышенных тонах», – отметил Шевченко в комментарии «Вестям».

«Видать, кому-то в СБУ все это не понравилось. Они «слили» это конкурентам, которым я мешаю. Вы знаете, кто это – Гранц, Иванчуки, Яценюки. Это их рук дело! Но на это дело мне… все равно. Мне говорят сейчас: «по тебе дело – будешь выше, чем Разумков!» Хотят меня пиарить – пусть! Медведчук сидит на подписке. По Порошенко есть подозрение. Теперь – я. Такая вот у меня теперь «команда». И все – госизменники! И еще – я тот человек, который лично просил Лукашенко еще весной, когда тот заявил о Крыме и самолетах, чтобы он не пускал авиарейсы на полуостров и не признавал Крым российским. Я его лично просил!», – добавил депутат.

Бывший депутат Верховной рады, экс-боевик и праворадикал Игорь Мосийчук не верит в причастность Шевченко к госизмене. По его мнению, создав шум вокруг относительно пророссийского политика, офис президента пытается использовать Шевченко как политический проект.

«Считаю это не более чем пиаром, который для Е. Шевченко устраивает офис президента, имитируя его преследование. Речь идет о создании под этого нардепа нового политического проекта, ориентированного на избирателя севера и востока нашей страны. В правдивость преследования Шевченко со стороны СБУ и ОП я поверю только тогда, когда ему вручат подозрение и изберут меру пресечения – содержание под стражей. А так это просто игра, рассчитанная на лоха», – считает Мосийчук.

Напомним, Евгений Шевченко ранее заявлял о необходимости прямых переговоров Киева и республик Донбасса, неоднократно участвовал в российских ток-шоу и приходил в Раду с флагом Белоруссии.

Также он встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого официальный Киев считает нелегитимным.