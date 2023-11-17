Встревоженный немецкий эксперт призвал дать Украине всё, включая наземные войска

Анатолий Лапин.  
17.11.2023 19:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 821
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад должен отправить Украине все, что она просит в войне против России. После этого можно будет задуматься над тем, чтобы послать на Украину войска.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил научный сотрудник Центра по геостратегии в Берлине, политолог Бенджамин Таллис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен отправить Украине все, что она просит в войне против России. После этого...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Таллиса, у Запада есть еще много того, что он мог бы передать Украине.

«Вы можете немного сэкономить в краткосрочной перспективе, но на самом деле, в конечном итоге, это обойдется вам намного дороже в долгосрочной перспективе. Именно так обстояло дело, когда применялся покапельный подход.

Если бы мы предоставили Украине то, в чем она нуждалась, в прошлом году, мы бы больше не говорили об этом конфликте. Этот конфликт был бы уже позади, и мы уверенно вступили бы в фазу восстановления…

Мы, безусловно, еще далеко не исчерпали запасы того, что можем предоставить Украине. В некоторых областях у нас есть, а в других – нет. Есть еще много чего, что можно было бы предоставить, например, воздушную мощь.

Так что даже до того, как мы перейдем к обсуждению вопроса о том, чтобы отправить наземные войска, еще очень много мы могли бы и, честно говоря, должны были бы сделать, чтобы помочь Украине победить», – призывал Таллис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть