Встревоженный немецкий эксперт призвал дать Украине всё, включая наземные войска

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Запад должен отправить Украине все, что она просит в войне против России. После этого можно будет задуматься над тем, чтобы послать на Украину войска.

Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил научный сотрудник Центра по геостратегии в Берлине, политолог Бенджамин Таллис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Таллиса, у Запада есть еще много того, что он мог бы передать Украине.

«Вы можете немного сэкономить в краткосрочной перспективе, но на самом деле, в конечном итоге, это обойдется вам намного дороже в долгосрочной перспективе. Именно так обстояло дело, когда применялся покапельный подход. Если бы мы предоставили Украине то, в чем она нуждалась, в прошлом году, мы бы больше не говорили об этом конфликте. Этот конфликт был бы уже позади, и мы уверенно вступили бы в фазу восстановления… Мы, безусловно, еще далеко не исчерпали запасы того, что можем предоставить Украине. В некоторых областях у нас есть, а в других – нет. Есть еще много чего, что можно было бы предоставить, например, воздушную мощь. Так что даже до того, как мы перейдем к обсуждению вопроса о том, чтобы отправить наземные войска, еще очень много мы могли бы и, честно говоря, должны были бы сделать, чтобы помочь Украине победить», – призывал Таллис.