Вступление в НАТО не спасёт Украину – американский дипломат

Елена Острякова.  
24.10.2024 17:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прием в Североатлантическй альянс «не защитит Украину от России».

Об этом заявил политолог и бывший дипломат Том Грэм на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прием в Североатлантическй альянс «не защитит Украину от России». Об этом заявил политолог и...

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«Украина занимает особое место в российском политическом воображении. И даже Украина в НАТО не будет полностью защищена от продолжающихся попыток России подорвать Украину изнутри и возможного применения военной силы», – сказал Грэм.

При этом он выразил сомнение, что члены НАТО в случае нового конфликта выполнят пятый пункт устава Альянса, который предусматривает предоставление военной помощи.

«В отличие от предыдущих раундов расширения НАТО после Холодной войны, когда мы не думали о необходимости соблюдать гарантии по статье 5, потому что Россия была слаба, и мы пытались с ней сотрудничать, теперь Украина попросит выполнить 5 статью. И я не уверен, что большинство союзников по НАТО готовы к этому», – заключил Грэм.

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