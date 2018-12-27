Вступил в действие антицерковный закон. Запущен отсчет времени на переименование УПЦ

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

На Украине вступил в силу закон № 2662-VIII относительно названий религиозных организаций, центр которых находится в государстве, признанном на Украине “агрессором”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает сайт ВРУ.

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Закон обязывает религиозные организации указать в своих официальных названиях принадлежность к “государству-агрессору”, определяемую по следующим признакам:

– в уставе звена организации в Украине содержатся указания на вхождение в организацию с центром в государстве-агрессоре;

– устав организации в государстве-агрессоре содержит упоминание про звено в Украине и право руководителей принимать решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязательными для организации в Украине;

– устав иностранного религиозного объединения предусматривает обязательное вхождение руководителей организации в Украине в уставные органы зарубежной организации с правом решающего голоса.

Также Верховная Рада запретила священникам УПЦ быть капелланами в ВСУ.

Позже юротдел УПЦ заявил, что Церковь обжалует этот закон в Конституционном Суде и не собирается переименовываться.