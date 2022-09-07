Вступив в должность Трасс подтвердила все ожидания противников России и обрадовала Зеленского

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Новости Украины

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс произнесла первую речь в качестве главы правительства, где упомянула о боевых действиях на Украине в контексте экономического кризиса.

Об этом пишет издание The Guardian, приводя текст заявления Трасс.

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«Я непосредственно разберусь с энергетическим кризисом, вызванным войной российского президента Владимира Путина. На этой неделе я буду принимать меры по счетам за электроэнергию и обеспечению нашего будущего энергоснабжения», – заявила Трасс.

Преемница Бориса Джонсона также пообещала развить экономику Британии посредством снижения налогов и ряда реформ. В частности, она пообещала понижение налогов, чтобы стимулировать рост и инвестиции под руководством бизнеса.

Как сообщает Reuters, после избрания Лиз Трасс новым премьер-министром, новым министром иностранных дел Британии был назначен Джеймс Клеверли, сразу же подтвердивший неизменность антироссийского курса Лондона.

«Мы абсолютно должны твердо поддерживать Президента Зеленского и народ Украины, мы абсолютно обязаны это сделать. И я не сомневаюсь, что мы будем продолжать быть такими же крепкими друзьями сейчас, как мы были во времена Бориса Джонсона», – сказал Клеверли.

Сразу после назначения Лиз Трасс состоялся её телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину, сообщили в её канцелярии. Она заверила Зеленского, что он может рассчитывать на полную поддержку и долгосрочную помощь Великобритании.

«В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра госпожа Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании», – сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По ее словам, Трасс и Зеленский «обсудили необходимость укрепить международную безопасность и меры, необходимые для того, чтобы перерезать поток средств, финансирующих военную машину Путина».

Премьер-министр сказала, что с нетерпением ждет сотрудничества с Зеленским в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить Украину в скором времени.

«Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах », – написал в своем Twitter Зеленский сразу после разговора.

Затем Трасс пообщалась с Байденом. Как сообщили на Даунинг-стрит, новый премьер Британии и президент США в первом телефонном разговоре договорились укреплять военный союз между странами. Также они условились «работать над поражением России на Украине».

Визит Лиз Трасс в Украину может состояться в ближайшее время, украинские дипломаты уже приступили к подготовке.