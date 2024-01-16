Вступление Украины в НАТО будут блокировать многие члены – киевский эксперт

Украина никогда не получала прямого приглашения к членству в НАТО. США и другие западные партнеры лишь заманивали ее словами об «открытых дверях».

Об этом в эфире интернет-блога «Вышка» заявил политолог Геннадий Дубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не до конца могу сам для себя ответить на вопрос, а на каком основании мы в принципе рассчитывали на прием Украины в НАТО. Вот, не было никогда, и об этом сегодня уже прямо говорит президент, – не было никогда прямого приглашения. Было много разговоров по поводу того, что мы чем дальше, тем больше соответствуем стандартам, было много разговоров про будущее. Но не то, что ключевые страны – такие, как США, которые 90% обеспечивают вооруженного потенциала НАТО, но и любое другое государство прямо не говорило и не готово было подписать приглашение Украине сегодня», – сказал эксперт.

«При этом, надо понимать – в НАТО решения принимаются консенсусом. Шведы не дадут соврать – даже при том, что у них нет войны, при том, что они в плане вооружений и производства вооружений – очень крупная страна, несмотря на то, что населения там не так и много, – их на сегодня заблокировала Турция. У нас желающих заблокировать будет намного больше. Начиная, прежде всего с тех же Соединенных Штатов, которые никогда не говорили о том, что примут нас в Североатлантический Альянс, подменяя это все разговорами. Чтобы не сильно обижать, они говорили про открытые двери», – заявил Дубов.