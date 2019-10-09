09.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Демография, ЕС, Политика, Хорватия
Просмотров:

Вступление в ЕС не спасет Западные Балканы от депопуляции

Вступление Хорватии в Евросоюз не привело к снижению миграции из этой страны.

Об этом пишет в Reporting Democracy директор Сараевского Научно-исследовательского центра Populari Алида Врачи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Там уровень эмиграции резко возрос несмотря на вступление в ЕС в 2013 году. Многие хорваты надеялись, что вступление в ЕС предоставит достаточные стимулы для того, чтобы люди оставались в Хорватии, но этого не произошло», – пишет Врачи.

По последним данным Евростата, около 230 000 человек покинули регион Западных Балкан в прошлом году. Наибольшее количество эмигрировало из Албании-62 000 человек. Далее следуют Босния и Герцеговина (53 500), Сербия (51 000), Косово (34 500), Северная Македония (24 300) и Черногория (3000).

Исследование Gallup показало, что около 46% людей в Сербии в возрасте от 15 до 29 лет хотят уехать без намерения возвращаться. Среди лиц с высшим образованием тот показатель составляет 27%. Согласно отчету Вестминстерского фонда 2019 года, этот отток людей потенциально может стоить Сербии до 1,2 миллиарда евро в год.

«Если в ближайшее время не произойдет значительного улучшения ситуации, то регион Западных Балкан почти наверняка столкнется с серьезными демографическими проблемами. Массовая эмиграция вызовет серьезную нехватку рабочей силы и специалистов. Это будет иметь как немедленные, так и долгосрочные последствия», – пишет Врачи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть