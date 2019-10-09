Вступление в ЕС не спасет Западные Балканы от депопуляции

09.10.2019, Москва, Елена Острякова

Вступление Хорватии в Евросоюз не привело к снижению миграции из этой страны.

Об этом пишет в Reporting Democracy директор Сараевского Научно-исследовательского центра Populari Алида Врачи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там уровень эмиграции резко возрос несмотря на вступление в ЕС в 2013 году. Многие хорваты надеялись, что вступление в ЕС предоставит достаточные стимулы для того, чтобы люди оставались в Хорватии, но этого не произошло», – пишет Врачи.

По последним данным Евростата, около 230 000 человек покинули регион Западных Балкан в прошлом году. Наибольшее количество эмигрировало из Албании-62 000 человек. Далее следуют Босния и Герцеговина (53 500), Сербия (51 000), Косово (34 500), Северная Македония (24 300) и Черногория (3000).

Исследование Gallup показало, что около 46% людей в Сербии в возрасте от 15 до 29 лет хотят уехать без намерения возвращаться. Среди лиц с высшим образованием тот показатель составляет 27%. Согласно отчету Вестминстерского фонда 2019 года, этот отток людей потенциально может стоить Сербии до 1,2 миллиарда евро в год.

«Если в ближайшее время не произойдет значительного улучшения ситуации, то регион Западных Балкан почти наверняка столкнется с серьезными демографическими проблемами. Массовая эмиграция вызовет серьезную нехватку рабочей силы и специалистов. Это будет иметь как немедленные, так и долгосрочные последствия», – пишет Врачи.