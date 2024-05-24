«Вступление в ЕС превратило нас в колонию и сырьевой придаток» – болгарский парламентарий

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Членство в Евросоюзе не принесло Болгарии ничего, кроме статуса бесправной колонии, и должно быть пересмотрено. Об этом в своём блоге заявил депутат Народного собрания Болгарии, лидер парламентской партии «Возрождение», кандидат в Европарламент Костадин Костадинов.

По его словам, участие Болгарии в едином европейском рынке, к которому она была не готова, крайне негативно сказалось на экономике страны.

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«К 2007 году наша экономика имела низкую конкурентоспособность, что отрицательно сказалось как на производстве, так и на потреблении домохозяйств. На протяжении многих лет мы сохраняли производство только трех важных продуктов: электроэнергии, пшеницы и кукурузы. Среди всех остальных наблюдается резкий спад», – отмечает Костадинов.

По его оценке, преждевременное открытие границ страны для экспорта и импорта до того, как болгарские компании стали конкурентоспособными на западных рынках, привело к огромным потерям.

«Необходимо было ввести государственные защитные механизмы в интересах отечественных производителей, но Болгарии это не разрешили сделать. В результате, низкая конкурентоспособность в сочетании с открытием границ для торговли в соответствии с политикой ЕС и Всемирной торговой организации стали самым большим бичом для болгарской экономики», – заявил Костадинов.

Он отмечает, что открытие европейского рынка труда для болгарских граждан привело к резкой потере трудоспособного населения в беспрецедентных масштабах. Политик приводит соответствующие цифры:

«По данным НСИ, на момент вступления Болгарии в ЕС в 2007 году население Болгарии составляло 7,6 млн. человек, а к 2023 году оно сократилось до 6,4 млн. Это означает, что за 17 лет мы сократились в общей сложности на 1,2 млн. человек, 71 тысячу в год. Однако мы все знаем, что это официальные цифры, а неофициальные еще более поразительны».

По его словам, это будет иметь долгосрочные последствия для пенсионной системы, которая будет продолжать деградировать, «поскольку наша страна останется без квалифицированной рабочей силы, и всем, кто остался работать в нашей стране, придется поддерживать все больше и больше пенсионеров, студентов и государственных служащих».

Еще один большой груз упущенной выгоды пришелся на преждевременный вывод из эксплуатации первых четырех энергоблоков АЭС «Козлодуй». Ссылаясь на расчеты специалистов, Костадинов отмечает, что цена, которую общество платить в виде упущенных выгод от их приостановки (первые два в 2002 году и вторые два в 2006 году) до 2023 года, составляет около 24 миллиардов левов (13 миллиардов долларов США).

Иными словами, по словам болгарского депутата, общие потери от членства Болгарии в ЕС за 17 лет составили примерно 181 миллиард левов (100 миллиардов долларов США).

«С вступлением в ЕС Болгария стала сырьевым придатком западноевропейских стран, истощившим наши демографические ресурсы и колонизировавшим нашу экономику. Вот почему пересмотр нашего членства в ЕС абсолютно обязателен, потому что в этой форме он буквально душит и убивает болгарское государство и экономику», – заключает Костадинов.