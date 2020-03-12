Вступление в ЕС угрожает Украине потерей ещё 8 областей, – политик

12.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Как только Украина вступит в Евросоюз, она потеряет территорию еще восьми областей, земли которых, согласно закону о реституции, потребуют вернуть себе бывшие собственники из ЕС и их наследники, владевшие этой территорией до Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший депутат Верховной рады, лидер запрещенной на Украине Компартии, Петр Симоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас же закон о земле будут принимать, срочным порядком решают вопрос. Я хочу народ Украины предупредить: учитывая, что закон о реституции вступит сразу же на территории Украины в силу, как только примут Украину в Евросоюз, мы потеряем практически земли восьми областей в Украине.

Уже все подготовились – и румыны, и чехи, и венгры, и поляки подготовились к тому, что вся собственность до 39-го года, а это их была собственность по земле, она вернется им.

Вы не забывайте о том, что Украина взяла на себя обязательства, что европейское, то есть, международное законодательство на том же уровне является национальным законодательством в Украине», – заявил Симоненко.

«Вопросы о реституции поляки подняли еще лет десять назад. Читайте польские документы. У них есть масса претензий в городе Лемберг, сейчас Львов, в городе Станислав, который сейчас Ивано-Франковск… Поляки этих вещей не забывают… Поляки занимаются полонизацией Западной Украины в религиозном, культурном, экономическом и идеологическом плане. Делают они это достаточно успешно. На 38-миллионную Польшу работают до 2 миллионов украинских гастарбайтеров», – отмечал ранее социолог Евгений Копатько.

«Максимально используя существующее окно возможностей, поляки пытаются использовать свой статус стратегического партнера США, и для этого полякам, очевидно, нужна своя, если не маленькая победоносная война, то своя история успеха во внешней экспансии…. например, реституцию будут продвигать, то есть, возвращение незаконно отнятой собственности у тех поляков, которые были убиты в ходе Волынской резни, тех поляков, которые были депортированы в ходе операции «Висла». Речь может идти о многомиллиардных суммах.

Или о возвращении земель наследникам, о возвращении недвижимости наследникам, о компенсации за национализированные активы. То есть, очень много вариантов на эту тему вырисовывается», – в свою очередь предупреждал политолог Сергей Белашко.