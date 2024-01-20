Вступления Украины в НАТО может не случиться – Пристайко
Украине пора перестать рассчитывать на вступление в НАТО, и задуматься о других союзах.
Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Как бы я ни мечтал, чтобы Украина в ближайшее время стала членом Альянса, я понимаю, что этого может не произойти скоро. Я даже не знаю, увижу я это событие, или нет.
Поэтому то, что точно надо сделать – это нарастить вокруг себя сеть союзников и партнёров, которые смогут нас поддержать в сложную минуту. Этим мы сейчас и занимаемся», – сказал Пристайко.
Несколько дней назад Киев объявил о подписании соглашения о безопасности с Великобританией. Правда, ряд экспертов затем указали, что документ не содержит четких обязательств Лондона гарантировать безопасность Украины.
Тем не менее, украинские власти анонсируют подписание подобных соглашений еще с рядом стран Запада, в основном, входящих в состав НАТО.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.