Вступления Украины в НАТО может не случиться – Пристайко

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Украине пора перестать рассчитывать на вступление в НАТО, и задуматься о других союзах.

Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы я ни мечтал, чтобы Украина в ближайшее время стала членом Альянса, я понимаю, что этого может не произойти скоро. Я даже не знаю, увижу я это событие, или нет. Поэтому то, что точно надо сделать – это нарастить вокруг себя сеть союзников и партнёров, которые смогут нас поддержать в сложную минуту. Этим мы сейчас и занимаемся», – сказал Пристайко.

Несколько дней назад Киев объявил о подписании соглашения о безопасности с Великобританией. Правда, ряд экспертов затем указали, что документ не содержит четких обязательств Лондона гарантировать безопасность Украины.

Тем не менее, украинские власти анонсируют подписание подобных соглашений еще с рядом стран Запада, в основном, входящих в состав НАТО.