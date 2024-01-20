Вступления Украины в НАТО может не случиться – Пристайко

Вадим Москаленко.  
20.01.2024 17:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Украина


Украине пора перестать рассчитывать на вступление в НАТО, и задуматься о других союзах.

Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора перестать рассчитывать на вступление в НАТО, и задуматься о других союзах. Об...

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«Как бы я ни мечтал, чтобы Украина в ближайшее время стала членом Альянса, я понимаю, что этого может не произойти скоро. Я даже не знаю, увижу я это событие, или нет.

Поэтому то, что точно надо сделать – это нарастить вокруг себя сеть союзников и партнёров, которые смогут нас поддержать в сложную минуту. Этим мы сейчас и занимаемся», – сказал Пристайко.

Несколько дней назад Киев объявил о подписании соглашения о безопасности с Великобританией. Правда, ряд экспертов затем указали, что документ не содержит четких обязательств Лондона гарантировать безопасность Украины.

Тем не менее, украинские власти анонсируют подписание подобных соглашений еще с рядом стран Запада, в основном, входящих в состав НАТО.

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