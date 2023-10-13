ВСУ в Авдеевке не ждали такого огненного вала, началась истерика – военкор

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Российская армия застала ВСУ врасплох, начав операцию по освобождению Авдеевки. Сейчас оборона украинских войск трещит по швам, а радиоперехваты показывают панические настроения в рядах ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил работающий в этом месте военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы, условно говоря, открыли краник, и идет такой мощнейший накат на них. Там уже ситуация огненного мешка. Они не ожидали, что мы подтянем столько артиллерии, столько авиации, столько это будет все работать. Они уже привыкли, что там все тихо, паритет у них огневой… А теперь идет огненный вал, они голову не могут поднять. И сколько они выдержат – трещит у них все. Не секрет – мы слышим все, я сам был свидетелем – у них там паника. Они в истерике, требуют подкрепления, требуют БК, задыхаются, не хватает. У нас там вообще не замолкает ничего, работает, по любому движению наши очень серьезно работают. По-хорошему, при таком накате, при таком количестве гибели – им надо уходить оттуда, потому что потери будут немеряные», – заявил Хайруллин.