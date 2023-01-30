ВСУ бегут из-под Артемовска, докладывая в штаб, что все хорошо – комбат «Свободы»

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Украинские военные часто сдают позиции и бегут с поля боя, докладывая при этом в штаб, что продолжают сражаться.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил командир националистического батальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понесли серьезные потери. Мы, защищая землю, не отходя, у нас приказ – держать рубежи и так далее, понимая, что отходить нельзя, потому что тут, если какое-то подразделение отходит, а такое бывает, снова, у нас справа, слева, – они оголяют фланги и усложняют жизнь нам. Также мы, если бы позволили себе отойти, подставили коллег, которые там работают справа и слева», – сказал комбат.

По его словам, если отходит одно подразделение, проблемы начинаются по всей линии обороны.

«Этот закон, который недавно вышел, дурацкий вообще закон, об усилении ответственности военных, я бы его переписал, усилил ответственность тех, кто планирует операции и тех, кто отвечает. Мы постоянно друг другу говорим «Мы не отступаем», а иногда нужно отступать, иногда нужно быть хитрее… Такое было, я видел еще в Северодонецке, когда сбежали с позиций, а в штабе докладывали, что они стоят на позициях. Вот, есть такие случаи, и тут сейчас то же произошло», – заявил Кузик.