ВСУ берегут бронетехнику, бросая в наступление неприкрытые штурмовые группы

Командование ВСУ бережет бронетехнику, бросая в наступление ничем не прикрытые штурмовые силы. Выбывающую живую силу компенсируют fpv-дронами, которые тренируются запускать операторы.

Об этом сообщил в эфире НТС военный эксперт, подполковник в отставке из Луганска Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское командование просто не считается с потерями личного состава – они берегут технику, которую им поставил Запад. Ну и опять же, нашу советскую технику, которая может потом пригодиться для уже нового так называемого «контрнаступа». Любой штурмовик вам скажет, что идти на штурм без прикрытия брони – это смерти подобно. Это вообще самоубийство. Но это абсолютно не печалит украинское командование. Причём это уже не только на Донецком направлении отмечается, но и на других направлениях. Я со своими коллегами общался, они подтверждают, что даже на Запорожском направлении уже такая же тенденция. То есть – здесь главное железо, а не люди. И это очень ярко иллюстрирует, как относится украинское командование к подчинённому личному составу», – подчеркнул Марочко.

По его словам, практически ежедневно на линии боевого соприкосновения появляются какие-то технические новинки, причем с обеих сторон.

«Идёт современная война, и действительно на линии боевого соприкосновения ежедневно что-то новенькое опробуется, пытаются что-то внедрять. И это с обеих сторон конфликта, не только «укропы», но и наши военнослужащие где-то пытаются новинки апробировать. Опять же, «кулибиных» и «левшей» у нас очень много в армии, и мы работаем очень тесно с конструкторскими бюро, которое поставляют новые типы и виды вооружений», – отметил военный эксперт.

Он уточнил, что на линии боевого соприкосновения ВСУ пытается использовать рой fpv-дронов.

«Вообще замысел – это когда один человек управляет сразу очень большим количеством беспилотных летательных аппаратов. Но на данный момент техническое ещё решение не было найдено как с украинской стороны, так есть и конструкторские сложности. Там масса технических моментов, не столь важно. Тут сам факт, что есть целое отделение, которое эти беспилотные летательные аппараты направляет сконцентрировано в определённый участок местности, что позволяет, прежде всего, преодолеть нашу противовоздушную оборону. Потому что, то же самое антидрон-ружьё должно быть направлено на квадрокоптер и подавить сигнал управления. Если же их много, не у каждого бойца есть противодронное ружьё на позициях, только стрелковое оружие, а дроны шустрые, и бороться с ними очень тяжело. Но, несмотря на это, наши военнослужащие сделали выводы, и теряется до 90% процентов дронов, тех же самых fpv-дронов, которые просто разведывательные. А если это ударные, то при потере 90% такую тактику нужно менять, и сейчас всё реже применяются такие силы. Но апробация идёт и идёт на регулярной основе», – пояснил Марочко.