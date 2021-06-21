21.06.2021
 
беспредел, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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ВСУ безнаказанно убивают защитников Донбасса – впервые обстрелян санитарный автомобиль

Новости УкраиныВоюющие в зоне «ООС» подразделения ВСУ обстреляли санитарную машину ДНР, которая следовала на передовую...

Воюющие в зоне «ООС» подразделения ВСУ обстреляли санитарную машину ДНР, которая следовала на передовую эвакуировать раненых и убитых от украинского обстрела защитников Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анализ складывающейся в последние дни ситуации показывает, что Киев продолжает целенаправленно дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения сторон.

Сегодня в 10 часов 10 минут в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе населённого пункта Лозовое со стороны 28 омбр ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение», – говорится в сообщении.

После чего, несмотря на согласование и объявление «режима тишины», эвакуационная группа, следовавшая за ранеными и телами погибших, была обстреляна украинскими военнослужащими из СПГ-9. В результате ещё один защитник Донбасса погиб, и четверо получили ранения.

«Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки, велся целенаправленно. Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении. Кроме того, о времени и маршруте движения санитарного автомобиля украинская сторона была предупреждена заранее», – подчеркнули в НМ ДНР.

В пресс-службе отметили, что это был первый случай за всю историю войны, когда во время действия режима тишины был обстрелян санитарный автомобиль. Таким образом, ВСУ разрушили действовавшие ранее механизмы взаимодействия – теперь установление режима тишины теряет всякий смысл.


Вероятно, таким образом, украинская сторона намеревалась спровоцировать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить республики Донбасса в нарушении режима тишины.

«Совершенный украинскими вооруженными формированиями очередной теракт, по-другому произошедшее назвать нельзя, является наглядным подтверждением незаинтересованности Украины в урегулировании конфликта мирным путем и абсолютного нежелания соблюдать Минские соглашения», – резюмировали в ведомстве.

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