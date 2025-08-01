ВСУ били натовскими снарядами по Донецку ещё при ОБСЕ – очевидец

Максим Столяров.  
01.08.2025 21:12
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина


Гнев Донбасса копился с каждым прилётом натовского боеприпаса со стороны ВСУ и следовавшим за этим гробовым молчанием со стороны «цивилизованного мира».

Об этом в эфире видеоблога «Лука Ебков» заявил боец ополчения Донбасса, автор тг-канала «Крупнокалиберный переполох» Алексей Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гнев Донбасса копился с каждым прилётом натовского боеприпаса со стороны ВСУ и следовавшим за...

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«Конкретно мне неизвестно, чтобы они передавали координаты, скорее, это был такой народный гнев, потому что ОБСЕ, несмотря на то, что базировалось в Донецке и имело доступ ко всем локациям, и они одни из первых, кто приезжали на обстрелы, прекрасно видели, кто стрелял. Но все их отчёты были настолько обтекаемыми.

А для гражданских ОБСЕ воспринималось как – «да куда ж вы смотрите, куда смотрит мир, какого чёрта, вы видите, откуда они стреляют, у нас нет 155мм боеприпасов, это натовские», – вспоминал Смирнов.

Ведущий удивился, что ВСУ уже тогда воевали натовским оружием против населения Донбасса.

«Конечно. Его задолго до начала, типа, нашего наступления завозили на Украину, поэтому тут мало иллюзий у большинства людей было», – отметил экс-ополченец.

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