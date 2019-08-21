ВСУ блокируют работу представителей миссии ОБСЕ на Донбассе

21.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные развернули целую кампанию по препятствованию работе представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, украинские военные продолжают создавать препятствия работе международных наблюдателей СММ ОБСЕ на линии соприкосновения, целенаправленно уничтожая беспилотные летательные аппараты Миссии.

«С целью полного прекращения полётов беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ, ВСУ разместили зенитные установки ЗУ-23-2 в населённых пунктах Макарово, Станица Луганская, Счастье и Попасная», – сообщил Иван Филипоненко.

Также, по его информации, ВСУ целенаправленно повредили асфальтовое покрытие дороги, используемой наблюдателями СММ ОБСЕ в ходе мониторинга обстановки в районе Светлодарска для создания помех передвижению сотрудников миссии.

«Помимо этого, украинские военные продолжают установку минно-взрывных заграждений вдоль и поперек дорог, используемых сотрудниками миссии», – добавил представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что все выявленные факты отражены в официальном отчете миссии ОБСЕ.