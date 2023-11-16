«ВСУ боятся, что русские форсируют Днепр и пойдут на Херсон» – Хайруллин

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Создающийся ВСУ плацдарм на левом берегу Днепра под Херсоном не имеет никакого наступательного смысла, поскольку до Крыма далеко, а впереди огромная российская группировка.

Об этом на канале бывшего морпеха-разведчика ВС США Скотта Риттера «U.S. Tour of Duty» рассказал находящийся в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американские подписчики канала поинтересовались трудностями ВС РФ с форсированием Днепра на Херсонщине, отметив, что, по их информации, даже из-за этого был уволен генерал за некомпетентность.

Хайруллин поправил, что речь идёт о плацдарме в Крынках, и Днепр форсировали не русские, а ВСУ.

«Там очень спокойная обстановка, потому что сейчас задача российской армии нанести Украине как можно большие потери в живой силе. Украинцы несут огромные потери, когда тащат солдат на этот берег Днепра. Это тупиковая ветвь. Откуда им наступать, какая цель создания этого плацдарма? Куда им наступать? До Армянска, это ворота в Крым, 100 километров. Мало кто знает об этом, на этом участке напротив Херсона у нас стоит очень мощная ударная группировка почти 100-150 тысяч человек. Там, допустим, стоят специальные десантно-штурмовые бригады, знаменитая бурятская бригада – буряты, которых очень боятся украинцы. Украинцы, судя по всему, боятся, что наши форсируют Днепр и пойдут на Херсон, потому что не просто так эта группировка там стоит. Она уже почти 5 месяцев не участвует в боевых действиях, а только копит силы. Никто не понимает, с точки зрения простого военного, зачем украинцы создают этот плацдарм у нас», – ответил военкор.

Также он прокомментировал слухи об увольнении генерала, выразив мнение, что это маловероятно.

«В российской армии люди знают, что есть принцип ротации больших руководителей, это касается всех силовых ведомств. И в отличие, скажем, от западных стран – у нас эти сферы очень закрытые, и почему на самом деле его убрали, никто не сможет сказать. При этом, открою секрет, у нас генералы, Герасимов лично приезжает и общается с командирами бригад. Я, допустим, встречал Герасимова на фронте лично, его называют «Дед». И это именно культивируется в нашей армии, я это чётко вижу последний год, культивируется, чтобы генералы лично общались с солдатами. Мне кажется, это культивируется, потому что те генералы с репутацией, которые жестоко относились, командно-палочной дисциплины, их ещё год назад всех убрали потихоньку. Поэтому, чтобы человека убрали за такое мелкое, как создание плацдарма, это сомнительно», – рассказал Хайруллин.