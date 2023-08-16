ВСУ бросают в бой стратегические резервы. Украина объявила о падении Урожайного

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Пока рано говорить о провале наступления ВСУ. Украинские формирования перебрасывают стратегические резервы и вводят в бой новые силы для решительного удара на южном направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут источники и военкоры, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

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Так, военкор агентства РИА Новости Александр Харченок в своем тг-канале «Свидетели Байрактара» рассказывает, что вчера побывал на Ореховском направлении, где поговорили с бойцами и обменялись мнениями о положении на фронте.

«В отличие от московских глашатаев, парням расслабляться некогда. Все ждут основного удара со дня на день. 9-й и 10-й корпуса, которые должны были прорывать фронт и закрепляться в Запорожской области, сейчас измотаны и не смогут дать того импульса, который от них ожидали. По последним данным, которые подтверждают с мест, на фронт стали подходить части из тактической группы «Марун». А это сотни новых бронемашин и до сотни танков. Если навалятся массой техники, то им по силам взять Работино. Украинцам как воздух нужна хоть какая-то победа. На других направлениях есть хоть какие-то населенные пункты, которые удалось отбить, а под Работино только безымянные лесопосадки. К тому же в последнее время противник все чаще проводит здесь разведку боем. Пускает несколько десятков человек пехоты, демонстрирует бронетехнику, которая при первом огневом воздействии покидает поле боя. Значит здесь пытаются выявлять наши огневые точки. Значит готовятся их подавить и прорваться вперед», – пишет Харченко.

Он характеризует обстановку под Работино как «крайне напряженную».

«Все собеседники сходятся во мнении, что до начала октября украинцы точно будут атаковать. И за полтора месяца они способны подготовить несколько мощных атак. Так что не стоит расслабляться, впереди жаркие бои», – предупреждает военный журналист.

В свою очередь донецкий военкор Алексей Акутин рассказывает о тяжелых боях за поселок Урожайное.

«Отход из посадок в районе Урожайного 37-й гв. омсбр 10 августа был осуществлен по причине отсутствия личного состава (выбит весь – две недели отражали атаки противника с фронта), и нежелания поддерживать контратаки танками, которые при выходе на рубеж атаки сразу уничтожаются артиллерией противника – вполне осмысленные проблемы обороны населенного пункта», – пишет Акутин.

По его словам, для штурма Урожайного противник привлек бригаду морпехов, ССО, отряд ТрО, танковую бригаду, артбригаду и сносил взводные опорные пункты снарядами «Хаймарс» и корректируемыми бомбами J-DAM.

«Разве лучше «идти на пулеметы»? Как вчера у Андреевки, где наша атакующая бронегруппа попала под удар артиллерии 3-й штурмовой бригады ВСУ. Результат – три уничтоженных танка Т-90М «Прорыв», три МТ-ЛБ и сгоревшая БМП», – добавляет автор.

По состоянию на конец вчерашнего дня, продолжает он, «украинский флаг на северной окраине Урожайного так и не поднят, противник вчера и сегодня лезет в центр села, где его молотят артиллерией и корректируемыми бомбами, не давая возможности накопить группировку для дальнейшего наступления».

«На южной оконечности Урожайного наши войска, это необходимо, чтобы ВСУ, проскочив Урожайное, не пряталось в посадках южнее поселка, готовясь к штурму следующего населенного пункта», – описывает ситуацию Акутин.

Он обращает внимание на вчерашнюю сводку Минобороны РФ, согласно которой подтверждает введение в бой на рубеже Работино-Вербовое 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ.

«Уже ездят по ЛБС «Страйкеры», скоро появятся «Мардеры» и «Челленджеры». Наступает самый сложный период «Приазовского сражения», так как часть оборонительных рубежей предполья уже разрушена, когда-то стройная система обороны постоянно подлатывается новыми разнородными соединениями, а командование группировками МО РФ просто физически вымотано и не всегда оперативно реагирует на кризисы. Если выстоим (а более чем на 3 – 4 недели атак у противника просто нет сил), то дальше будет полегче – в краткосрочной перспективе массированных поставок артиллерии и бронетехники более не ожидается, поэтому руководство Украины надеется вести войну осенью за счет мобилизации и собственных ресурсов. Вся блогосфера врага забита проектами о «чудо-оружии» – воздушных и морских беспилотниках, массовое применение которых, по их мнению, заставит Россию идти на мировую. Но это ещё бабушка надвое сказала», – резюмирует Акутин.

Паблик проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, обращает внимание, что ВСУ вводят в бой ранее не задействованные образцы западной техники из стратегического резерва.

«Украинские ресурсы выложили фото британского танка Challenger-2 с установленными экранами для защиты от беспилотников-камикадзе. Это фактически первое объективное свидетельство появления машин этого типа на передовой: ранее они «светились» лишь на полигонах. При этом «Челленджеры» состоят на вооружении у 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из тактической группы «Марун». Опубликованной снимок наряду с видео поражения БТР Stryker и БМП Marder косвенно подтверждает, что украинское командование готовится задействовать ранее резервные соединения для удара на Ореховском направлении», – предупреждает канал Звинчука.

О продолжающихся боях в районе Урожайного пишет и замглавы Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Улучшив, как ему казалось, своё положение, противник попытался начать двигаться в сторону посёлка с романтическим названием Заветное Желание. Успеха не имеет, несёт потери, – отмечает он. – Приободренные продвижением южнее и будучи не сильно осведомлены о цене, отдельные подразделения противника решили попытать счастья на своём участке – правее (с нашей стороны) Новомайорского. В результате несколько человек убиты и ранены, при бегстве брошены трофеи».

А вот украинский военный официоз сегодня утром объявил о переходе Урожайного под контроль киевского режима.

«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», – написала Маляр в своем тг-канале.

Российские источники пока эту информацию не комментировали. При этом украинский военный паблик Deep State, занимающийся составлением карт с фиксацией линии боевого соприкосновения, пишет, что русские «стягивают резервы к югу от Урожайного и проводят серьезную инженерную работу».

«Эти проклятые кроты роют без остановки, что, конечно, усложнит дальнейшее продвижение», – признает дальнейшие трудности Deep State.