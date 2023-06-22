ВСУ будут форсировать Днепр в июле – прогноз

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Украинская армия может попытаться провести десантную операцию на Днепре, чтобы выйти на левый берег уже в июле.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, Украина планировала подобную операцию еще в начале июня, но подрыв плотины Каховской ГЭС заставил изменить планы.

«Состоянием на 6 июня, скорее всего, планировался комбинированный удар – одновременно наступление на Запорожском фронте и десант через Днепр с целью оттянуть российские резервы. Подрыв Каховской ГЭС привел к тому, что мы не смогли ударить с двух рук, ударили только с одной. Сейчас уже ситуация меняется, русло подсыхает, и я думаю, что десант через Днепр вероятен тоже уже в июле. Или попытки десанта через Днепр. Тем более, что русло серьезно на многих участках сузилось», – заявил Бортник.