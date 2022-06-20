ВСУ будут рыть себе могилы лопатками Кулебы – эксперт

Запад сможет найти общий язык с Россией только ценой бесславной гибели Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что ВСУ готовы воевать лопатками.

«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатками, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование… Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет», – сказал Кулеба в эфире немецкого канала ARD.

Дмитрий Егорченков отметил, что глава украинского МИДа уже готов к похоронам Украины, только без своего участия.

«Кулеба рассказывает нам о лопате. В современной войне лопата нужна только для одного – пойти откапать себе могилку, единственное, для чего она может пригодиться господину Кулебе. При том, что сам-то он с лопатой никуда идти не собирается. Он отправится в Лондон, Париж, Брюссель далее будет возглавлять правительство в изгнании, в голубеньком свитере.

В том же интервью Кулеба рассказывает, что историческая миссия Украины – погибнуть для того, чтобы ослабить Россию. Это фактически следует из его выступления. Ради того, чтобы потом объединённый Запад смог проще найти с Россией общий язык или Россию к чему-то принудить. Только первая часть остаётся первой частью – Украина при этом должна погибнуть.

А Западу потребуется эта гибель Украины бесславная? Она нужна сейчас Западу, у которого нога сейчас застряла в велосипеде? Падение старого ястреба (популярное в сети видео, где президент США Байден падает с велосипеда – ред.), которое мы наблюдали, это же символ любопытный.

Символ того, что США не только на политическом уровне мало что контролируют, они экономику не контролируют – ни свою собственную, ни мировую. Там процессы идут со своими скоростями, свои собственные процессы. Американцы пытаются, что-то сделать, но каждый раз нога застревает в велосипеде», – резюмировал Егорченков.