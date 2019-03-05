ВСУ будут скрывать переброску запрещенной техники под покровом ночи

05.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Командование ВСУ запретило перемещать к линии соприкосновения тяжёлую технику и вооружение, чтобы скрыть данный факт от наблюдателей ОБСЕ.

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Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От источников в штабе ОТГ «Восток» стало известно, что с целью сокрытия от Миссии ОБСЕ фактов перемещения тяжелого вооружения к линии соприкосновения, командованием ВСУ отданы указания в подразделения по запрету на его перемещения в светлое время суток», – сообщил Безсонов.

Он призвал сотрудников ОБСЕ обратить внимание на данный факт и порекомендовал усилить контроль за местами отвода запрещенных Минскими соглашениями вооружений.