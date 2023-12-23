ВСУ будут уничтожены на 100%, – американский морпех
Украинские военные будут полностью уничтожены, если не сложат оружие и не сдадутся.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Риттера, не помогут ВСУ ни западные танки, ни другая переданная Украине техника.
«Целью было – уничтожение украинских военных с точки зрения их способности оказывать влияние. Чем больше Украина поглощала оборудования НАТО, тем больше требовалось для уничтожения украинских военных.
На сегодняшний день это составляет 100% – украинские военные не выживут в этом конфликте, они будут уничтожены на 100%. Украинцы могут сами решать, как они хотят это сделать, они все могут умереть.
Россия предпочла бы, чтобы они сдались. И Россия делает все возможное, чтобы побудить их сдаться…
Украинцы захватывают часть территории, но потом они все погибают, а русские контратакуют, и ты возвращаешь территорию обратно – вот, что происходит.
И вот, Блинкен пытается нас заверить, что русские ничего не добились. Я не уверен, что 400 тысяч погибших украинцев кажутся мне большим достижением. Сотни танков, включая «Леопард».
Помните, «Леопард» – это был тот самый непобедимый немецкий танк, который должен был изменить ход событий?! Нет, они все горят. «Бредли» горит, «Мардер» горит, ты можешь вспомнить все эти имена, которые у них есть – они все горят!
У них кончились боеприпасы, кончилась броня, кончилось все, у них кончились люди.
Вот почему Ходжес говорил о необходимости заставить женщин, стариков и все остальное повторить то, что делали немцы в 44-м», – заявил Риттер.
Спасибо!
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