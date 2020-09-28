ВСУ были готовы идти на Крым – украинский генерал

28.09.2020, Киев, Максим Карпенко

С декабря 2013 года на Украине была подготовлена пятитысячная группировка войск, которые могли быть оперативно переброшены в Крым.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего чиновника, украинская власть не захотела использовать эти войска в Крыму, а после свалила все на предшественников.

«С декабря месяца были подготовлены пять десантных бригад численностью пять тысяч человек для действий в Крыму. Одна бригада, 25-я, вошла в Крым, провела учения и вышла. Просто тот министр обороны Тенюх, которого назначили, перепутал, что пять тысяч – это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах. Это было подхвачено, это было выгодно – неудачи начального периода войны списать на неготовность армии.

Армия была готова, сил в Крыму хватало, пять тысяч на усиление хватало, чтобы перекрыть пять возможных проходов, направлений, и закрыть проходы в Крым. И этого было достаточно. А еще сорок тысяч в короткие сроки ничего не мешало подготовить и перебросить к восточным границам Украины. Этого не было сделано, а потом началась мифология», – заявил Кузьмук.