«ВСУ быстро пополняются свежим «мясом», которое сразу выводят в бой» – Стрелков

Ценой огромных потерь ВСУ выковывают железное ядро из боевых кадров, которое готово воевать.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там реально нацисты, там уже гитлрюгент поспел. Они считают, что защищают свою Родину от кровавого Мордора», – прокомментировал Стрелков вопрос о том, что на Украине многие убеждены, что у них нацизма нет.

В свою очередь экс-губернатор Псковской области и бывший управделами Совмина ДНР Евгений Михайлов отметил, что, несмотря на весь идиотизм украинской пропаганды, она работает, и украинцы готовы погибать.

«Всё работает, а в чём проблема? Да, там идиотские тезисы, совершенно не выдерживающие никакой критики, но они есть. И они повторяются изо дня в день, одно и то же. А у нас какой-то разброд и шатания …Они играют в бирюльки, а надо воевать. А украинцы не играют в бирюльки, они воюют. По своему, нацистски, по-уголовному», – добавил экс губернатор.

«И потери они несут очень большие, но их восполняют в режиме онлайн. То есть у них часть понесла 10-15% потерь, они её отводят в тыл, тут же пополняют свежим «мясом» и выводят в бой. И у них выковывается кадр, ядро железное, которое потом будет хорошо воевать. Они всему научатся», – констатировал Стрелков.