ВСУ бьют по гражданским, когда те выходят за хлебом

13.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Солдаты ВСУ на передовой развлекаются, обстреливая мирных жителей в дневное время, когда те идут за продуктами.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военнослужащий ДНР с позывным «Гикс».

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Боец рассказал, что сам он родом из Горловки, в ополчение ДНР пошёл в 2014 году. По словам «Гикса», тяжелее всего было освобождать Углегорск.

«Обстановка как обычно: обстреливают. Стрелковое, крупнокалиберные пулемёты, работал вот восьмидесятый миномёт. Крупное вооружение применяют нечасто, но стрелковое каждый день, с утра до вечера, в основном утром и когда уже темнеет, с мелкими промежутками», – рассказал военный о нынешней обстановке на позициях.

ПН: Как думаешь, зачем они это делают, на что они рассчитывают?

Гикс: Это идут провокации, а мы не отвечаем, придерживаемся полного перемирия.

ПН: Насколько тяжело придерживаться полного перемирия?

Гикс: Очень тяжело. Руки чешутся, но нам не разрешают работать.

ПН: Разведка с их стороны ведётся? Работа беспилотников?

Гикс: Да, беспилотники часто залетают, но, слава Богу, ничего не скидывают.

ПН: Две недели как на Украине ввели военное положение. Меняется ли что-нибудь в их поведении?

Гикс: Нет, всё, в принципе, так и остаётся. Обстрелы идут также, не прекращаясь.

ПН: Ты знаешь, кто вам здесь противостоит?

Гикс: Не знаю. По последним данным, как нам говорили, стоят «Правый сектор» и ещё какая-то бригада.

ПН: Ты человек закалённый в боях, сталкивался и с теми, и с теми. Что можешь рассказать, в чём разница между ними?

Гикс: Да я бы не сказал, что все они воюют как-то по-разному. Одинаково.

ПН: Ты первый человек, который говорит, что между ними разницы нет.

Гикс: Как бы что те, что те воюют.

ПН: Была информация в СМИ, что ВСУ на 14 декабря готовят наступление. На соседних позициях говорят, что было слышно, как работает техника.

Гикс: Да, слышно. Недели две назад было слышно, как со стороны Авдеевки шла колонна, протяженностью где-то два километра, и всё – гусеничная техника. Шла в эту сторону.

ПН: Слышал, у вас тут стрелкотня активно работает?

Гикс: Да, стрелковое работает. По гражданским, в основном днём, когда они ходят наверх, за хлебом, и по нам работают. И ПТРД, и АГС и «Утёсы» – всё работает.

ПН: Ты считаешь, что они просто стреляют на движение? Или они знают, где здесь военные, а где гражданские?

Гикс: Бывает, конечно, и замедления происходят – ты проходишь, а они уже начинают стрелять. Такое ощущение, что у них стоят камеры.

ПН: Они видят, когда стреляют по гражданским?

Гикс: Бывает, да, целятся. Днём, в основном, когда туман, работают просто на прострел. Бьют через поле в сторону нашего окопа и просто по домам стреляют.