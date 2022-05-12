ВСУ бьют по Попасной теми же снарядами, которыми расстреляли людей в Буче

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Новости Украины

Снаряды, которыми украинская армия обстреляла позиции ВС РФ и НМ ЛНР в освобождённой Попасной, оказались начинены теми же поражающими элементами, которыми бравировали западные СМИ, публикуя сюжеты о погибших в Буче.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сослался на материал военкора ВГТРК Сергея Зенина, который показал осколки от снарядов.

«Я сразу узнал эти осколочки, эти поражающие элементы. «Гардиан», а за ними и другие британские журналисты показали именно эти элементы, эти так называемые «томагавки», стрелы такие, которыми большинство жертв в Буче были убиты.

И они написали – это российская артиллерия. Вот, пожалуйста, посмотрите, чем Попасную обстреливали украинские вояки, и вы увидите, что это снаряды украинских войск. И теперь, когда туда приезжают всякие Бербоки и всевозможные другие, которые там ходят по этим могилам, смотрят фотографии, ужасаются, может сами зададутся вопросом? Если, в самом деле, эти люди погибли от осколков украинских снарядов, так кто же их убил? Вот ответ на вопрос, кто убил эту Бучу. Конечно, западные СМИ этого просто не заметят. Они будут продолжать это мифотворчество, как Бербок», – прокомментировал Корнилов.