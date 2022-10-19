ВСУ бьют по российской инфраструктуре, пытаясь обесточить Белгород

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Новости Украины

Вооруженные формирования Украины ведут обстрел поселка Шебекино Белгородской области.

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ.⠀ По повреждениям. Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки. Обстрел территории продолжается», – написал Гладков.

Часом ранее он сообщил о попадании снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода.

«Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий», – уточнил губернатор.

Судя по сообщениям белгородского водоканала, речь идет об электроподстанции в Шебекино.

«Из-за отключения электроэнергии на Харьковской горе, произошло отключение насосной станции ЮМР. На месте уже работает аварийная бригада, ведется переключение на другую линию. Сообщений от жителей об отключении холодного водоснабжения пока не поступало», – сообщили в водоканале.

В то же время некоторые жители Белгорода сообщают в соцсетях об отключении света.

11 октября ВСУ уже обстреливали подстанцию в Шебекино. Тогда возникли проблемы с электро и водоснабжением.

Вчера несколько сел Грайворонского округа Белгорода подверглись минометному обстрелу. Туда прилетело 14 снарядов, жертв и пострадавших нет.