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Новости Украины

По ЗАЭС ВФУ наносят удары, в том числе управляемыми ракетами, точность которых 2–3 метра, чтобы произошла аварийная остановка реакторов, для перезапуска которых потребуется 2-3 года.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил представитель совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики Зеленского специально бьют по линиям ЛЭП, и в случае отключения реакторов от потребителей, произойдёт аварийная остановка. АЭС не сможет вырабатывать электричество. Остановить реактор – это быстро, это дело 5-10 секунд. Но потом надо 2-3 года его расхолаживать. Бьют по системе охлаждения – это опасность, риск №1, и бьют по СХАЯТу (сухому хранилищу отходов ядерного топлива). Бьют управляемыми ракетами американского производства GMLRS, они бьют с точностью до 2 – 3-х метров, и сейчас ведётся ещё обстрел не только управляемыми ракетами, но и тяжёлой артиллерией 155 миллиметров натовского стандарта – и беспилотники, и миномёты. Снаряды упали в 10 метрах от СХАЯТа, что говорит о том, что это прицельные обстрелы, а не просто удары по площадям», – рассказал чиновник.

По его словам, традиция подобных провокаций ВСУ берёт своё начало с 2014 года.

«То есть террористам Зеленского надо остановить наше наступление, которое развивается всё быстрее. Мы видим, как союзные силы армии России и корпусов ДНР, ЛНР зачищают Донбасс, какие успехи есть в Марьинке, Песках, под Бахмутом (Артёмовск – ред.). Они в 14-м году остановили наступление армии Новороссии провокацией, путём того, что сбили «Боинг» малазийских авиалиний MH-17», – читает Рогов.