ВСУ целенаправленно «кошмарят» российских атомщиков

Курская АЭС защищена от ударов, поэтому предпринятые ВСУ атаки на станцию изначально нацелены на другое – нагнать панку на работников и жителей города Курчатов.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доцент Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Юрий Браславскй, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошёл инцидент, но российская ПВО справилась с ним, и объект был сбит в нескольких километрах от станции. Какие цели преследует киевский режим? Их может быть несколько. Во-первых, всем известно, что наши войска успешно вытесняют з Курской области вторгшиеся части Вооружённых сил Украины. Очевидно, что в отчаянии они пытаются навредить дорогому и опасному объекту, коим является атомная электростанция. Идёт строительство двух современных энергоблоков на этой электростанции, и подобные попытки, даже если они не несут никакого материального ущерба, не влияют положительно на график строительства», – отметил специалист.

По словам эксперта, атаки будут продолжаться как на Курскую, так и на Запорожскую атомные станции. И, несмотря на то, что это в прямом смысле «игра с огнём», как-то усиливать защиту Курской атомной смысла нет.

«На действующей станции построить защитную оболочку не представляется возможным, поскольку в физической защите нуждается реактор того типа, который работает на Курской АЭС. В то же время, это не обычное здание, как жилой дом – это достаточно крепкое сооружение, и беспилотник не нанесёт ему критических повреждений. Опасно, конечно, попадание какого-то тяжёлого боеприпаса типа планирующей авиабомбы. Но уверенность в том, что катастрофы не будет, всё-таки присутствует. Потому что средства защиты, которые развёрнуты там сейчас, доказали свою эффективность. И строить какую-то новую оболочку, на мой взгляд, избыточное решение, потому что она не строится мгновенно, а пока будет идти строительство угроза Курской АЭС уже исчезнет», -заключил Браславский.