ВСУ дан приказ поставить под удар миссию ОБСЕ на Донбассе

14.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

В ходе наступления, которое Киев планирует в ближайшее время, ВСУ дан приказ поставить под удар СММ ОБСЕ.

Об этом в эфире канала Zello «АТО Донецк» рассказал экс-командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По сравнению с 2014-2016 годами, тогда ОБСЕ были более активными. Но мы прекрасно понимаем, что без их руководства этого всего не будет. Их замысел прост: первый удар – на марш-броске дойти до границы, чтобы они сказали, что восстановили границу с РФ. И не важно, что этой границы будет 1 см, им главное – туда доползти, и следом притянуть туда ОБСЕшников в надежде на то, что мы по ним стрелять не будем. Но мы скажем, что не различаем ни ОБСЕшников, ни тех штурмовиков, которые сделают попытку. Это провальный план, но мечтать им не запретишь», – отметил Ахра.

Он рассказал, что второй замысел Украины – разделить ДНР от ЛНР.

«Второй их замысел – пойти и разорвать нас вторым кулаком с ЛНР, но опять же, рисовать на картах им хорошо, а реальность то другая. Это же не двигать на карте карандаш в направлении какой-то границы, это живые люди должны идти и понимать, что они погибнут, потому что напротив них – люди с пониманием стоят, и победа за нами. У наших людей решительности в окопах больше. Те лозунги, которые звучат у нас и у них, они разные. Наши готовы идти до конца, стоять на смерть, а там – готовы чуть-чуть подзаработать. У них там и самострелы начнутся, и всё остальное», – подчеркнул он.