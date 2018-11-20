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20.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Общество, Политика, Украина
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ВСУ для своих британских хозяев устроили демонстрационный обстрел ЛНР

Сегодня утром украинские военные обстреляли посёлок Донецкий на территории ЛНР, чтобы продемонстрировать свой «высокий профессионализм» представителям ВС Великобритании.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром украинские боевики по команде командира 10-й бригады ВСУ Зубанича обстреляли населенный пункт Донецкий, в результате чего получили повреждения жилые дома», – сообщил Андрей Марочко.

Он объяснил, что данным обстрелом ВСУ хотели продемонстрировать свой «высокий профессионализм» коллегам из Великобритании.

«Хочу обратить внимание общественности, что данный обстрел производился ВСУшниками во время нахождения в оперативно-тактической группировке «Север» делегации вооруженных сил Великобритании с целью демонстрации своего якобы высокого уровня подготовки», – добавил подполковник.

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