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ВСУ до сих пор не выбиты с левого берега Днепра, где накануне противнику удалось захватить небольшой плацдарм у села Крынки (это помимо района Дачи возле опор Антоновского моста).

«Противник до сих пор пытается закрепиться на окраинах населенного пункта Крынки. Сегодня ночью бойцы нашего 26 полка пытались выбить противника с помощью 4 танков. Делали несколько накатов, но, к сожалению, противник крепко засел, плюс приходилось сразу отступать танками, так как по нам сразу артиллерия начинала работать. Связи до сих пор нет, крепко положили… С этого и проблема по своевременному сообщению о целях противника. Также приходят сообщения про наращивание сил противника в районе Олешек. Пока держимся», – сообщил канал «Два майора», считающийся близким к пограничникам.

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Воюющий на Херсонском направлении контрактник с позывным «Осетин» уточняет, что «работа по выкуриванию продолжается». Он отрицает угрозу захвата населенного пункта Алёшки.

«В районе Алешек ВСУ нет, они есть на Дачах, но, чтобы пройти с Дач до Алешек, нужно пройти малый мост (по-другому никак, только если через болота, а в этом смысла нет), а он под нашим контролем не на 100, а на 1000%. Поэтому в Алешки проникнуть враг такими силами вряд ли сможет. Маневрировать, делать какие-либо действия противник с дач не может», – пишет «Осетин».

Так или иначе, но расширение присутствия на левом берегу выглядят успехом ВСУ, признает московский политолог Сергей Марков.

«ВСУ после нескольких месяцев попыток все-таки смогли сделать плацдарм на левом берегу Днепра. Чтобы сделать этот плацдарм постоянным, ВСУ ещё нужно навести постоянную понтонную переправу. И перебросить военную тяжёлую технику. И тогда ВСУ можно дальше наступать на оперативном просторе. Но армия России должна переправу разбивать. И армия России должна разгромить плацдарм. Но этому мешает доминирование артиллерии ВСУ. Создание плацдарма это успех ВСУ и угроза и вызов для армии России», – считает Марков.

Обозреватель Александр Зимовский недоумевает, почему все попытки десанта возле Запорожской АЭС ранее были купированы, а на Херсонском направлении иная ситуация.

«Хохлы пытались высадить десант через Каховское водохранилище на ЗАЭС. Батальон спецназа и штурмовиков на пятидесяти полностью вооруженных речных военных катерах made in USA. Десант был на 98% потоплен еще до высадки, тех, кто доплыл до левого берега, загасили прямо на пляже. Вернулось 4-5 лодок/катеров. В расстреле хохлодесанта на ЗАЭС применялись танки, САУ и штатное стрелковое оружие пехоты. Как это десант не был в ходе переправы расстрелян из пулеметов? Там же Днепр метров 200 сейчас шириной. Эти лодки десанта можно в упор расстреливать из пулеметов, которых в каждом пехотном взводе по две-три штуки. Я уж не говорю про башенные орудия/пулеметы БМП/БТР» – возмущен Зимовский.