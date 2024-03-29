ВСУ добивают своих же из миномётов – пленный грузинский наёмник

Продолжая следовать принципу «войны до последнего украинца», подразделения ВСУ целенаправленно добивают попавших в плен «побратимов», обстреливая их из миномётов и запуская дроны.

Об этом заявил воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен грузинский наёмник Чичинадзе Гурам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что воевал в рядах 44 батальона 115 бригады ВСУ, и в результате неудачного штурма российских позиций попал в плен.

«За два с половиной часа 200 с чем-то «двухсотых» у нас было, и 300 «трёхсотых».

У меня была рация. Я говорю: «Так и так, мы попали в плен, не стреляйте» – «Всё, приняли». Я назвал, кто раненный, кто «двухсотый». И как началось. Миномёты – то такое. А вот дроны тупо подлетают, и скид делают.

Те, кто из наших на полу лежали, раненные, их тупо добили. Наши же. Я уже орал в небо: «П***расы!».

А потом, когда нас уже выводили, те, кто живой остался, подлетела «Баба яга», что-то скинула, что там всё сгорело, вместе с пацаном. Добивали, и миномётами добивали. Я говорю: «Не стреляйте», а мне в ответ: «Цэ не мы, кто-то другой», – вспоминал Чичинадзе.