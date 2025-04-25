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Украинская армия должна без разбора обстреливать всю территорию России.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На каждый рывок русских мы должны отвечать силой. И не играть в джентльменов, потому что во время войны джентльмены не всегда побеждают. А кацапы нагло себя ведут. Так вот, жечь всё что можно на территории РФ в полном объёме, начиная от ближней прифронтовой полосы и заканчивая дальним Зауральем», – сказал Кривонос.

По его мнению, даже не важно, являются ли цели военными объектами, главное, чтобы они представляли какую-то ценность.