30.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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ВСУ довели до отчаяния жителей прифронтовой Авдеевки


На окраинах подконтрольной Киеву Авдеевки практически невозможно использовать грунтовые дороги, которые заминированы и ограничивают местное население в перемещении.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование ООС продолжает подвергать угрозе жизнь и здоровье населения, проживающего на временно подконтрольной Украине территории.

Так, по имеющимся сведениям, в Донецкую областную военно-гражданскую администрацию постоянно поступают жалобы жителей населённого пункта Авдеевка о невозможности использовать грунтовые дороги на окраине города, которые заминированы и ограничивают местное население в перемещении», – заявил Никитин.

При этом он добавил, что, несмотря на поступающие жалобы, «боевики 54 бригады под руководством военного преступника Майстренко продолжают устанавливать мины на окраине Авдеевки».


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