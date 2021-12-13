ВСУ дважды не смогли выполнить приказ Зеленского о наступлении на Донбассе

Новости Украины

Президент Украины дважды отдавал приказ ВСУ наступать на Донбассе, но армия не смогла его выполнить.

Об этом на youtube-канале «Факультет Высшего управления» рассказал военный конфликтолог Сергей Колмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В военном плане нет такого понятия – Украина. Во времена Зеленского два раза давали команду наступать. В первый раз 200 человек ушли с передовой в тыл. До сих пор 30 человек ищут. Во второй раз попытались завестись, завелось 15% техники. У них есть даже такой род войск – «Аватар». Это люди, которые идут по контракту и постоянно пьют. Еще во времена Плотницкого под Луганском был сделан алкогольный завод «Луганова». Водка хорошая, дешевая», – сказал Колмогоров.

Он рассказал, как видел у донбасских ополченцев украинский маслозакачивающий насос, снятый с танка.

«Для того, чтобы завелся двигатель, эта штука очень нужна. Говорит: пять бутылок водки. Они его сняли, водку получили, дальше поехали. Теперь техника не может никуда ехать. Все, что плохо лежит на передке, пропивается. Есть отдельные части более сильные – эти пойдут сразу в плен. Они прекрасно все понимают. То, что территория республик превращена в мощный оборонительную фортификационную линию, они понимают. То ли в 2017, то ли в 2018 году предлагали: давайте спровоцируем украинцев, чтобы они пошли. Мы даже им дойти до Лутудина, но в очень узкой кишке. Ну, повторить Дебальцево. Потом решили, не надо», – сказал Колмогоров.

По его информации американские инструкторы не готовят украинских военных для фронта, а вербуют их в свою армию.

«Военная мощь Украины – это такой же миф, как афганская армия. Она растворится очень мгновенно. В чем американцы молодцы, они на Яворивском полигоне создали центр подготовки, учат ребят. Дураков отправляют в войска, а умненьким говорят: хочешь в Америку? Более 18 тыс хороших вменяемых украинских военных уже уехали. Потому что латиноамериканцы за гражданство воюют ужасно. Нафиг этот цыганский табор. А украинцы белые христиане с нормальными советскими мозгами. Их сразу отбирают», – сказал Колмогоров.