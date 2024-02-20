ВСУ еще не полностью выбиты из Крынок

Еще не все украинские военнослужащие выбиты с левого берега Днепра в Херсонской области, указывает обозреватель Юрий Подоляка, комментируя сегодняшнее известие о ликвидации вражеского плацдарма в Крынках.

«Плацдарм противника пока еще существует (его вытеснили чуть ниже по течению от села)… Уйдет ли противник на правый берег… Утро покажет… Пока не похоже, что уходит… Для понимания, плацдарм противника в районе Крынок – это не только село. Есть еще и просто территория левого берега, которое не является селом и где противник пока присутствует», – разъяснил Подоляка.

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А вот помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов пишет, что «в настоящий момент противник по-прежнему присутствует в населенном пункте».

«Фактически группировка противника в Крынках (по оценке парней, работающих на месте) составляет до 60 военнослужащих ВС Украины. Ширина полосы контроля противника над н.п. достигает 1.5 километра», – утверждает Романов.

Присутствие противника подтверждает и канал служащего на Херсонском направлении российского контрактника с позывным «Осетин» – по его словам, ВСУшники прячутся по подвалам построек в черте Крынок.

«Всё по-прежнему, пока остаются в подвалах, никуда не двигаются, подвалы почти непробиваемые, были случаи, когда по несколько фпв (напичканные) пытались разбирать подвалы, но всушники выходили, как ни в чем не бывало. У всушников не хватает провизии (это факт), в радейки продолжают поступать жалобы, что у них проблемы с эвакуацией личного состава и пополнением боекомплекта, и провизии», – пишет автор.

По данным «Осетина», сейчас основная работа российской армии нацелена на правый берег Днепра, откуда ВСУ оказывали огневую поддержку засевшим в Крынках десантникам. В результате снизилась активность вражеской артиллерии и число полетов дронов, а также попыток доставить пополнение на лодках, однако противник по-прежнему ежедневно отправляет лодки к Крынкам, многие из которых удается потопить.

Сегодня президент Владимир Путин со ссылкой на данные командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского, командующего на Херсонском направлении, сообщил, что в Крынках находится несколько украинских военнослужащих, отказывающихся сложить оружие.

«Михаил Юрьевич доложил, что этот населённый пункт на левом берегу Днепра практически – не практически, а полностью – под нашим контролем. Там выстроена необходимая оборона. Он мне сказал, что там человека четыре–пять, может быть, где-то прячутся, им предлагают сдаться, и те, кто принимают такое решение, их принимают в качестве пленных. Но человека три–четыре где-то ещё там – то ли в лесах, то ли в вырытых норах, – как он сказал, ещё прячутся», – сказал Путин.

Данные о присутствии отдельных украинских военных в «лисьих норах» в Крынках подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что именно тут ВСУ планировали прорыв на Крым в рамках сорванного контрнаступа.

«Противник готовил здесь большой прорыв – на Крым, для того чтобы перекрыть движение на Крым. И тогда было принято решение о строительстве здесь в три эшелона обороны… И дальше началась, с одной стороны, активная оборона, с другой стороны – ежедневное перемалывание сил противника. С лета прошлого года по сегодняшний день фактически противник потерял там почти 3,5 тысячи, 3400, человек. Если говорить конкретно про Крынки, то там намечалось основное место прорыва и туда было сосредоточено четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты противника. Это хорошо оснащённые, подготовленные, отдохнувшие, укомплектованные и оружием, и личным составом соединения, которые должны были осуществить этот самый прорыв через Днепр и создать плацдарм для дальнейшего продвижения и развёртывания сил. Именно этому препятствовали все те силы, которые там были сосредоточены, и, собственно, они свою задачу выполнили… Планомерная, каждодневная, системная работа, которая позволила и удержать, и закрепиться и не позволить противнику развить, расширить плацдарм. Хотя работа, прямо сказать, была очень непростая, потому что с [того] берега шли постоянные обстрелы, очень активно работала артиллерия, очень активно работали FPV-дроны и беспилотники. Пожалуй, впервые мы здесь увидели доставку боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов не только лодками, но и большими – это уже не квадрокоптеры – октокоптерами, кто-то их называет «Баба Яга», которые могут нести большие грузы. Что касается того, что там где-то один [человек] остался, где-то два остались: конечно, им всем предлагают сдаться. Мы две недели назад по Вашему поручению притащили туда всё, что касается громкоговорителей, и там вдоль ездят, сейчас уже и по берегу ездят, объявляют постоянно. Хоть мы и понимаем, что, наверное, уже об смс говорить сложно, но тем не менее отправляются смс, листовки… То есть продолжаем эту работу, даже если мы видим и понимаем, что там остались, может быть, единицы», – рассказал Шойгу.

«Там в береговой черте сделаны такие, их называют, лисьи норы. В этих норах сейчас и 45-я бригада спецназа ВДВ, и силы специальных операций идут и проводят работу… Если, естественно, кто-то подаёт сигнал о том, что он готов сдаться, то принимаются все меры для того, чтобы оказать и медицинскую помощь, если это требуется, но пока, в общем, таких особенно нет», – добавил министр.