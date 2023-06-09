ВСУ еще не задействовали всю свою танковую мощь – Царев

Анатолий Лапин.  
09.06.2023 21:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ сейчас пробуют прорвать российскую оборону и не проводили крупномасштабного наступления.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ сейчас пробуют прорвать российскую оборону и не проводили крупномасштабного наступления. Об этом в...

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По мнению Царева, собрав всю танковую мощь в клинья, не исключено, что ВСУ могут прорвать российскую оборону, но, не имея преимущества в авиации, им не суждено развить наступление.

«Да, они сейчас пробуют, будут пробовать. Сейчас великолепно отработала наша армия, все хорошо, и действительно все воодушевлены, и все понимают, что пока это проба пера. Ну сколько там, два-три-двадцать танков участвуют. А где 500? Они же где-то есть? Они есть, и если они будут идти где-то клиньями, на каких-то узких участках фронта, то удержать их невозможно, удержать их может только авиация.

Надо понимать, что проколоть фронт, собрав в кулак такие силы, можно. Но развить наступление мы вряд ли дадим. Проиграть, конечно, можно в любой ситуации, имея все. Конечно, мы можем проиграть, но это очень маловероятно», – рассуждал Царев.

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