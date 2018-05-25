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25.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Статистика, Украина

ВСУ ежегодно теряют 3 тысячи солдат – от пьянства, самострелов и «дружественного огня»


Ежегодно на линии фронта со стороны Украины гибнут до трех тысяч солдат из-за пьянства, самострелов и «дружественного огня».

Об этом в эфире TOPINFORM заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко.

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По его словам, Украина превратилась в страну, где постоянно горит поминальная свеча.

«Власть виновата, когда каждый день сегодня гибнут два-четыре человека. А вы знаете цифру такую что в год гибнут три тысячи солдат, вот сейчас в мирное противостояние, от самострелов и взаимной стрельбы, от пьянства повального на передовой? До трех тысяч, цифры страшные. Государство даже сегодня не дает ответ тем, кто сейчас в окопах – что они будут делать, когда вернутся сюда. Вот, где трагедия. Посмотрите сводку новостей – кто-то убил кого-то, кто-то кинул гранату. Это ужас. У нас вообще какая-то страна постоянно с поминальной свечой», – заявил Червоненко.

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